3bee e Le Village lanciano la prima edizione di Call for Impactability: il concorso su sostenibilità e circolarità

27 gennaio 2021 a

a

a

3Bee, startup innovativa fondata nel 2017 da Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti che sviluppa sistemi di monitoraggio per la salvaguardia e la protezione delle api, lancia la prima edizione della Call for Impactability in partnership con Le Village by Crédit Agricole di Milano, ecosistema aperto che sostiene e accelera l’innovazione delle giovani aziende, di cui 3Bee fa parte. Un concorso rivolto a tutti coloro maggiori di 18 anni che sono spinti da un forte senso di cambiamento e di inversione di rotta in termini di impatto esercitato sul pianeta dall’attività dell’uomo. L’obiettivo della Call è infatti quello di raccogliere idee e proposte innovative basate sui principi di sostenibilità, circolarità ed equità e finalizzate al maggior sviluppo di un’etica sociale e ambientale per le presenti e future generazioni. Maggiori informazioni e il regolamento completo per partecipare alla call sono disponibili cliccando su questo link .

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.