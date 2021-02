La chirurgia estetica al tempo del Covid: risponde Antonio Savanelli, uno dei migliori chirurghi d'Europa

01 febbraio 2021 a

Esperto in mastoplastica additiva, chirurgia della mammella in termini estetici, aumento, riduzione e correzioni, il Dottor Antonio Savanelli è uno dei migliori per il numero di interventi in Europa.

Laurea in Medicina, si è specializzato in Chirurgia Generale.

In Brasile ha conseguito un’ulteriore qualifica in chirurgia estetica e plastica; tra i suoi guru di riferimento, Pitanguy, Ribeiro, Milton Daniel, Ana Zulmira.

“L’intervento perfetto non esiste, bisogna rispettare le caratteristiche della paziente”-dice il dottor Savanelli-“bisogna considerare le misure antropometriche; grandezza del

Torace, altezza. è un intervento custom made, dipende dalle caratteristiche individuali il tipo di intervento.

Un chirurgo deve essere anche un po’ psicologo, capire e rendere consapevole la paziente di cio’ che vuole fare”.

Cosa ne pensa di chi si presenta, sempre più spesso, con la foto di una vip alla quale si vuole somigliare?

“Mai ispirarsi a un canone di bellezza estetica preciso, bisogna valutare le caratteristiche di ogni persona”.

In questo particolare periodo gli interventi sono aumentati o diminuiti?

“La richiesta è aumentata, perché in questo periodo si puo’ stare a casa dopo un intervento(sempre fatto in sicurezza) ,ovviamente pazienti e personale devono avere effettuato il tampone. E ‘ fondamentale la sicurezza per tutti.”.

Come opera?

“Io opero in anestesia locale e con blanda sedazione, dopo due ore si va a casa, a meno che la paziente non arrivi da un’altra regione.

Ultimamente sono aumentati gli interventi riparatori, molte donne, pero’, rifanno l’intervento perché il loro seno naturale,si è sciupato.”

Cosa richiedono le pazienti oggi?

“L’eccesso non va più di moda, si vuole risultare il più naturali possibile. Utilizzo protesi di ultima generazione, in gel dinamico che da un effetto molto naturale, questo è l’effetto richiesto, l’#effetto Savanelli come simpaticamente rispondo alle pazienti che chiedono l’effetto migliore. Non c’è obbligo di cambiarle, dopo 10 anni si fa un controllo della protesi risonanza magnetica senza contrasto ed in un futuro prossimo basterà un’ecografia 3d".

Quale età hanno le sue pazienti?

“Non c’è età, si va dai 18 ai 65 anni, si diventa anziani più tardi e la prospettiva di vita è più estesa”

Quale è il suo ideale di bellezza?

"Il mio ideale di bellezza è incarnato dalla donna mediterranea. Ma resta di fatto che l’ideale non esiste o cmq è irraggiungibile.

Bisogna piacersi per piacere e la migliore amica di una donna resta sempre la Bellezza".

