Covid nato in laboratorio a Wuhan, "rapporto impossibile". Oms, drammatico sospetto sulla Cina

Continuano le indagini per stabilire la provenienza della Covid-19. Tra le possibilità, non è ancora stata scartata quella di una possibile fuoriuscita accidentale da un laboratorio. Nel frattempo, l'Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere che gli esperti inviati lo scorso gennaio a Wuhan non pubblicheranno l'atteso rapporto preliminare sulle loro scoperte, lo riferisce il Wall Street Journal. "Un semplice riassunto non soddisferebbe la curiosità dei lettori" ha commentato il responsabile del gruppo di ricerca, Peter Ben Embarek. "Sarà pubblicato un rapporto molto più dettagliato nelle prossime settimane e conterrà importanti scoperte" ha aggiunto un portavoce dell'Oms.

Giovedì scorso, 4 marzo 2021, il gruppo di scienziati inviati a Wuhan ha scritto in una lettera aperta di volere approfondire le ricerche. Secondo gli esperti, non vi sarebbe stato l'accesso a tutte le informazioni necessarie per indagare adeguatamente sull'origine del virus. "Tutte le piste restano aperte" aveva dichiarato qualche settimana fa il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tra queste, anche quella di un uscita del virus da un laboratorio della città cinese. Ghebreyesus aveva annunciato il 12 febbraio 2021 che a breve sarebbe stata pubblicata la documentazione raccolta dagli esperti, seguita da un'analisi dettagliata. Tuttavia, a quasi un mese di distanza nessuno dei due documenti è ancora stato reso pubblico.

Il ritardo nella pubblicazione delle scoperte di Wuhan, condotta a stretto contatto con gli scienziati e i funzionari cinesi, arriva in uno scenario di continue controversie politiche e scientifiche attorno alla ricerca dell'origine della pandemia. Secondo una versione aggiornata della lettera aperta, il team composto da 26 scienziati e altri esperti ha dichiarato che è stato "praticamente impossibile" condurre un'investigazione accurata e che ogni rapporto sia difficile da redarre in quanto tende a coinvolgere direttamente le istituzioni politiche cinesi. L'Oms è chiamata quindi alla più totale trasparenza, e dovrà mettere luce su una situazione, al momento troppo all'oscuro.

