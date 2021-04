Spiedini di pesce, "occhio all'etichetta": cosa vi mangiate davvero, il prodotto ritirato

26 aprile 2021 a

Scatta il ritiro, imposto dal ministero della Salute. Il richiamo riguarda un lotto di spiedini di mazzancolle a marchio Bofrost ed è dovuto alla "presenza di solfiti non dichiarati in etichetta". Come spiega il fattoalimentare.it, il prodotto interessato è quello venduto in confesioni da 450 grammi che rispondono al numero di lotto BIC e la cui data di scadenza è 5 luglio 2022 (codice prodotto 15468).

Nel dettaglio, gli spiedini soggetti al richiamo sono stati prodotti per Bofrost Italia Spa dall’azienda MarEcuador Cia nello stabilimento del km 7 Ruta Panamericana a Machala, in Ecuador. Come sempre in questi casi, il ministero della Salute raccomanda, ovviamente in modo particolare a chi fosse allergico ai solfiti, di non consumare gli spiedini in questione e di restituirli al punto vendita per ottenere o il rimborso o la sostituzione.

Nei giorni scorsi, sempre ilfattoalimentare.it, aveva diffuso l'elenco dei prodotti distribuiti in Italia e oggetto di allerta del sistema di segnalazione europeo, il Rasff, che segnala si alimenti sia mangimi per animali. In totale, tre casi di allerta: migrazione di piombo e nichel da bollitore elettrico per vin brulè dalla Cina; residui di pesticidi non autorizzati (clorpirifos e dimetoato) in due lotti di arance dall’Egitto. Come sempre in questi casi, però, non vengono date informazioni più precise circa i prodotti interessati dalle segnalazioni.

