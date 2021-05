Mediterraneo, lo scheletro trovato a 830 metri di profondità: l'ipotesi sconvolgente, cosa state vedendo

18 maggio 2021 a

Uno scheletro di un animale marino ad oggi sconosciuto è stato rinvenuto sul fondale del mar Mediterraneo, a circa 830 metri di profondità. Secondo quanto riporta il Daily Mail, lo scheletro lungo oltre 30 metri è stato rinvenuto da un dispositivo subacqueo comandato a distanza per effettuare dei lavori sul fondo. L'uomo ha ripreso il suo tentativo di recupero di una parte delle ossa, che si sono tuttavia sgretolate una volta afferrate dalle pinze metalliche del dispositivo. In seguito, il sub ha inviato le riprese alla ricercatrice del paranormale Deborah Hatswell, che lo ha postato su YouTube in cerca di risposte a proposito dell'origine dello strano animale.

"Le dimensioni dello scheletro non combaciano con quelle di nessun animale marino" si sente dire la ricercatrice nel video. "Non ci sono corrispondenze. Nessun pesce o mammifero arriva a queste dimensioni". Secondo il sub "l'osso potrebbe essere molto antico perché ho visto molte anfore di argilla sporgere dal fango che erano lì potenzialmente da 1.000 anni". Sono presto seguite anche le interpretazioni degli utenti: "Sapevo che i draghi fossero reali..." si legge in un commento. "Potrebbero essere i resti di un Tylosaurus, il resto potrebbe essere sotto il fondo del mare" ha aggiunto un altro.

L'ipotesi di un altro utente definisce le ossa come resti "di uno squalo, per via del fatto che non ci sono arti. Quando gli squali muoiono i loro corpi si decompongono molto rapidamente e l'intero scheletro è fatto di cartilagine, quindi la testa e le maglie sono le prime cose che si perdono". "Penso di aver contato sette vertebre del collo, il che lo renderebbe un mammifero e sembra che siano visibili due scapole, il cranio e i metacarpi" ha spiegato un quarto utente, visibilmente interessato alla questione. C'è poco da dire: le domande sorgono spontanee. Si riuscirà a stabilire di che animale si sia trattato? Ma soprattutto, quante altre specie popolano le tenebre profondità degli oceani, di cui l'essere umano non è a conoscenza?

