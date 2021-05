Coronavirus, la rivoluzione Breathronix: "l'etilometro del Covid". Rileva il virus nel respiro, impatto devastante

24 maggio 2021 a

a

a

Un test rivoluzionario: riconoscere la presenza del coronavirus nell'organismo solo dal respiro, senza tamponi né test salivari, con risultati in un solo minuto. Singapore ha approvato l'uso della nuova tecnologia messa a punto dalla società NUS Breathonix, il cui funzionamento è molto simile a quello di un normale etilometro in dotazione alle forze della polizia su strada e che rileva il livello di alcol nel sangue di un guidatore. "Una persona soffia in un boccaglio con valvola unidirezionale - spiega il sito Bloomberg-com - e i composti nel respiro della persona vengono confrontati dal software di apprendimento automatico con il tipo di 'firma del respiro' che ci si aspetterebbe da qualcuno che è Covid-positivo".

"Il virus non è ancora clinicamente morto". Piano con le feste, cosa sa Antonella Viola: come e perché il Covid "ci fregherà di nuovo"

Con il Breathonix Singapore controllerà i viaggiatori in arrivo dalla Malesia al checkpoint di Tuas sul lato occidentale dell'isola, come riporta lo Straits Times. Non basterà però il risultato per assicurare la positività del passeggero. Chiunque risulti positivo al test de respiro, infatti, verrà sottoposto a un "normale" tampone di conferma. Allo stato attuale, lo stato asiatico controlla chi entra nel Paese con test rapidi per l'antigene.

"Senza, il coronavirus non lo fermeremo". Abrignani e i vaccini, inquietante presagio: quello che abbiamo fatto finora forse è inutile





Evidente l'impatto di test rapidi e poco invasivi come questo sul settore del turismo: l'intero comparto dei viaggi, specialmente quelli internazionali, potrebbe ripartire dopo un anno e mezzo di sofferenza senza precedenti, Soprattutto, l'"etilometro anti-Covid" potrebbe contribuire a far riaprire le frontiere a quei Paesi "covid-Zero", come lo stesso Singapore, che si sono auto-blindati per timore di importare nuovi casi e provocara una recrudescenza interna del virus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.