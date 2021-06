Siberia, scongelata 24mila anni dopo si riproduce: clamoroso, ecco che creatura state vedendo

08 giugno 2021 a

Gli scienziati russi hanno ritrovato una microscopica creatura simile a un verme, sopravvissuta per almeno 24.000 anni nel permafrost siberiano e, una volta scongelata, è stata poi in grado di riprodursi. Si chiamano rotiferi bdelloidei, invertebrati pluricellulari esclusivamente femminili, già conosciuti per la loro resistenza alle radiazioni e la loro capacità di resistere ad ambienti piuttosto inospitali: essiccamento, fame e carenza di ossigeno. Esistono da almeno 35 milioni di anni e si possono trovare oggi in laghi d'acqua dolce, stagni, ruscelli e habitat terrestri umidi come muschi, licheni, corteccia d'albero e terreno.

"Queste piccole creature dure - che hanno un apparato digerente completo che include una bocca e un ano - sono in grado di sopravvivere in ambienti ostili interrompendo ogni attività e arrestando quasi completamente il loro metabolismo", fa sapere il Guardian. Il processo si chiama criptobiosi, che significa "vita nascosta", spiega Stas Malavin, ricercatore presso il Laboratorio di criologia del suolo presso l'Istituto di problemi fisico-chimici e biologici nella scienza del suolo a Pushchino, in Russia. "È uno stato tra la vita e la morte", rivela.

I rotiferi trovati nel permafrost sarebbero stati sotto i piedi di grandi creature lanose, ora estinte, "come il rinoceronte lanoso", ha detto Malavin. Una volta scongelati in un ambiente di laboratorio, i rotiferi sono stati in grado di riprodursi, hanno scritto i ricercatori sulla rivista Current Biology, tramite clonazione. Ma gli scienziati sono incerti sui meccanismi biologici che consentono a questi minuscoli organismi di sopravvivere nel ghiaccio per un periodo così lungo. "I risultati di questo documento sono domande più che risposte». Matthew Cobb, un professore di zoologia all'Università di Manchester che non è stato coinvolto nella ricerca, ha detto che l'implicazione più spettacolare della ricerca è che potrebbero esserci molti tipi di animali congelati nel permafrost che potrebbero svegliarsi mentre il riscaldamento globale scioglie il permafrost.

