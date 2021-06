Bologna, schiena piegata di oltre 100 gradi? Come torna a camminare dopo anni in sedia a rotelle: non è un miracolo

22 giugno 2021 a

a

a

Un’operazione a dir poco eccezionale è stata eseguita al Rizzoli di Bologna: si tratta della rimozione simultanea di due vertebre toraciche non contigue per riportare dritta la colonna vertebrale di una paziente, che era costretta in sedia a rotelle a causa di una gravissima cifosi che determinava una curva di oltre cento gradi. Tale curva era considerata insperabile, almeno fino ad oggi: la 54enne era andata incontro a una fusione patologica di cinque vertebre toraciche e ciò non le permetteva di stare in piedi e camminare.

Mal di testa e mal di schiena cronici? Per farli passare basta una scossa elettrica, terapia rivoluzionaria

Nonostante i numerosi interventi subiti, nulla era servito per rimetterla in piedi: ormai la deformità era stata considerata non più operabile a causa dei rischi molto elevati di lesione del midollo spinale. Ma l’equipe del professor Cesare Faldini, direttore della Clinica Ortopedica e traumatologica dell’Istituto Rizzoli, è riuscita ad eseguire un intervento unico nel suo genere, durato circa otto ore. L’innovazione assoluta sta nell’utilizzo di una tecnica in 3D di ricostruzione della colonna deformata partendo dalla TAC della paziente.

"Rischio cancro". Ritirate queste pillole per l'ipertensione: all'interno anche una molecola esplosiva

In questo modo è stato possibile pianificare la rimozione delle due vertebre e ‘guidare’ la correzione senza ledere il midollo spinale. “Un risultato fino a oggi impensabile - ha dichiarato il professor Faldini - ottenuto combinando la tradizione nella ricerca ortopedica con tecniche altamente innovative, per offrire una possibilità di correzione chirurgica a quelle rare scoliosi e cifosi fino ad oggi considerate insperabili per la loro gravità”.

"Incomprensibile e pericoloso: ecco cosa si rischia col mix di vaccini". Clamoroso, l'ex dg Aifa demolisce l'Aifa: il caso-Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.