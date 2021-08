Zampirone contro le zanzare, "gravi rischi per la salute": come non dovete mai usarlo

20 agosto 2021 a

Per "combattere" le zanzare che entrano nelle nostre case durante l'estate siamo soliti usare qualsiasi metodo. Se non abbiamo le zanzariere e non vogliamo cospargerci di creme repellenti, contro le loro punture e ronzii applichiamo diversi metodi. Tra questi, il più comune è lo zampirone. Ma bisogna stare molto attenti a come lo si usa. Perché può nuocere gravemente alla nostra salute.

Lo zampirone è una sorta di spirale che si accende ed emana dei fumi che hanno un odore capace di allontanare le zanzare. È uno strumento decisamente efficace, ma è rischioso anche per la nostra salute e non tutti lo sanno. O quantomeno, non sono a conoscenza di quanto faccia male.

Come riporta il sito Proiezionidiborsa.it, la sostanza che gli zampironi rilasciano nell'aria è efficace contro le zanzare ed è innocua per l'essere umano. Il problema però è che una spirale intera di uno zampirone è in grado di rilasciare nell'aria una quantità di formaldeide pari a 51 sigarette. Inoltre, il fumo passivo che l'individuo può respirare è pari a quello di circa 70 sigarette. Tutto questo se si accende lo zampirone in casa. Per questo si può utilizzare solo ed esclusivamente all'aria aperta. Insomma, potete accenderlo sul balcone ma mai dentro il vostro appartamento.

