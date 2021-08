Coronavirus, le barriere in plexiglass "pericolosi". Lo studio: "Anziché proteggere dal contagio, aumentano i rischi"

21 agosto 2021 a

a

a

Hanno fatto parte della nostra quotidianità nella fase di ripartenza dopo il lockdown. Adesso tornano al centro del dibattito a causa di un dubbio: siamo sicuri che le barriere in plexiglass proteggano davvero dal Covid? Secondo alcuni studi sui contagi, i divisori in negozi, uffici e scuole potrebbero addirittura avere un effetto controproducente, perché ostacolano il ricambio d’aria negli ambienti e producono delle concentrazioni pericolose di particelle virali.

Video su questo argomento "Green pass, hanno fatto un grave errore". Bonomi al Meeting, sindacati sotto accusa

"Una foresta di barriere in un’aula interferisce con la corretta ventilazione. Gli aerosol di tutti i presenti saranno intrappolati e si accumuleranno, finendo per diffondersi al di fuori dello spazio individuale", ha spiegato Linsey Marr, professore di Ingegneria alla Virginia Tech di Blacksburg. E non è tutto: uno studio della Johns Hopkins University di Baltimora, pubblicato lo scorso giugno, ha confermato che i divisori in plexiglas posizionati tra le scrivanie nelle aule sono spesso associati a un aumento del rischio di infezione.

Video su questo argomento Coronavirus, l'effetto collaterale della pandemia (sotto le lenzuola): un disastro italiano

In ogni caso, gli esperti - come riporta il Corriere della Sera - concordano sul fatto che i divisori possono anche essere utili in alcune situazioni specifiche. Per esempio sull'autobus, dove l’autista - completamente separato dal pubblico da una barriera - è certamente meno a rischio di contagio. Lo stesso vale per un cassiere di banca o un impiegato che accoglie i pazienti in uno studio medico. Il plexiglass diventa "pericoloso" quando c'è un'enorme quantità di divisori in luoghi chiusi e di piccole dimensioni, come i ristoranti o le classi scolastiche.

Video su questo argomento Giovanni Rezza: "Incidenza stabile, chi finisce in terapia intensiva"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.