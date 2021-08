Camper, l'innovazione elettrica della Cina: "Mai visto uno così", ma occhio al dettaglio. Copiato all'Italia?

23 agosto 2021 a

a

a

Di camper ne abbiamo visti a iosa in occasione del leggendario rave di Viterbo, che ha tenuto sotto scacco lo Stato italiano per cinque lunghi giorni di balli e sballi. Migliaia di persone provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da tutta Europa hanno infatti fatto i padri-padroni di quella zona, in barba a qualsiasi regola e legge. Nessuno dei presenti ha però sfoggiato l’Apecamper.

C’è infatti un mezzo di trasporto che sta ottenendo discreto successo in Oriente: si tratta dell’asiatico Henan Xinge Motrcycle, liberamente ispirato all’Ape Piaggio. Questo strano camper è infatti su tre ruote, ma riesce a trasportare cose e persone. Si tratta di un van cinese di 700 chilogrammi, completamente elettrico e in grado di raggiungere massimo i 40 chilometri orari.

Dopo il rave fuggono in camper ma li beccano. Sapete chi c'era al volante? Tutto torna. Agenti sconvolti: "La peggiore delle droghe"

Oltre all’alimentazione da batteria di 7,2 kilowattora, questo camper è pensato per consentire anche l’installazione dei pannelli solari sul tetto: in questo modo si può viaggiare con l’energia generata dalla natura, praticamente a gratis. Al suo interno il camper presenta un piccolo frigo, tavolini a scomparsa, una piccola tv a schermo piatto e un condizionatore portatile. Omologato per tre persone, ha un costo abbastanza accessibile: circa 4mila euro.

Sorpresa: al rave sul lago di Mezzano c'era anche questo ragazzo: clamoroso imbarazzo politico, sapete di chi è il fratellino?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.