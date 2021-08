Spazio, forte esplosione sul Sole scatena uno “tsunami”. Espulsa massa coronale: è diretta verso la Terra?

27 agosto 2021 a

Nuovo evento estremo sul Sole: la macchia solare AR2859 ha eruttato, producendo un brillamento solare di classe C3. L'esplosione ha anche causato un enorme “tsunami solare“, riporta il sito meteoweb.eu Il Solar Dynamics Observatory della Nasa ha infatti osservato un’ombra circolare in espansione, un’onda di plasma caldo e magnetismo. Secondo alcune stime, è possibile che lo tsunami viaggiasse a 177mila km/h.

Gli tsunami solari annunciano sempre un’espulsione di massa coronale (Cme) e anche questo non ha fatto eccezione. La nube di particelle sembra essere diretta verso la Terra, ma gli analisti della Noaa stanno ancora esaminando la Cme, utilizzando modelli informatici per determinare l’eventuale l’orario di arrivo. Un’ipotesi potrebbe essere il 30 agosto.

Prima dello tsunami, il Sole aveva generato un flusso di vento solare (materiale gassoso fuoriuscito da un buco coronale nell’atmosfera del Sole), poi un’espulsione di massa coronale (CME): particelle cariche in rotta verso la Terra hanno creato lievi disturbi nella magnetosfera terrestre dallo scorso 25 agosto. Come previsto, la nube di particelle prodotta dall’espulsione di massa coronale ha colpito il campo magnetico terrestre oggi 27 agosto. L’impatto è stato debole e non ha causato una tempesta geomagnetica.

Un’espulsione di massa coronale (Cme, acronimo dell’inglese coronal mass ejection) è un’espulsione di materiale dalla corona solare. Il materiale espulso, sotto forma di plasma, è costituito principalmente da elettroni e protoni: quando questa nube raggiunge la Terra può disturbare la sua magnetosfera.

