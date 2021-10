Nuovo digitale terrestre, non vuoi cambiare tv? Le 4 migliori soluzioni sul mercato (a basso prezzo)

22 ottobre 2021 a

Dal 20 ottobre quindici tra canali Mediaset e Rai sono scomparsi da alcuni televisori. Nulla di cui preoccuparsi, si tratta della prima fase di trasformazione della tv. D'ora in avanti, infatti, i canali saranno disponibili esclusivamente in Hd, l’alta definizione. Chi ha un televisore o un decoder compatibili dovrà solamente risintonizzarli, per gli altri invece lo Stato ha messo a disposizione due bonus per l’acquisto di nuovi modelli. Gli utenti potranno decidere se sostituire direttamente la tv con un modello più nuovo, oppure acquistare un semplice decoder. Per chi scegliesse la seconda opzione, ci sono in vendita modelli compatibili con la codifica Mpeg4 e con il nuovo digitale terrestre Dvb-T2-HEVC. Ecco la lista dei migliori a partire da 20 euro.

Primo tra tutti c'è il TELE System UP T2 4K. Con la sua presa scart e porta Hdmi, questo decoder è in grado di adattarsi a qualsiasi tv e permette di aggiungere anche le note piattaforme di streaming, da Dazn a Netflix. Al secondo posto c'è Digiquest DGQ990 HD. Quest'ultimo è dotato di una presa usb per la riproduzione di file video e audio, permettendo anche la registrazione di canali tv.

Tra i migliori modelli in commercio Humax Digimax T2 con uscite video Hdmi e scart, riproduzione di file multimediale con la porta usb. Al quarto posto troviamo Fenner con il decoder Gx2. Questo modello, come quelli precedenti, vanta una porta usb frontale per la riproduzione di immagini, video e musica in vari formati con l'aggiunta di una porta ethernet per il collegamento a Youtube. Al quinto posto c'è invece Gt Media V7 Pro. Il decoder presenta un doppio tuner, sia satellitare che terrestre, ed è compatibile con schede Tivùsat e Mediaset Premium, Gt Media è poi attrezzato con Wi-fi per l'accesso a Youtube e funzioni di registrazione e timeshift su memoria esterna usb.

