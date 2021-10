Preservativi, la folle trovata del ginecologo Tang: "E non ti rendi conto". Ecco cosa state vedendo

29 ottobre 2021 a

a

a

Una innovazione particolare quella che arriva dalla Malesia. Un ginecologo del posto, Johan Tang Ing Chinh, ha progettato il primo preservativo unisex al mondo. Si chiama Wondaleaf ed è venduto al prezzo di 1,50 euro. Ne dà notizia il Daily Mail, citato da Dagospia. La confezione contiene una striscia adesiva, destinata alle donne, che va inserita nella vagina e attaccata all’interno alle cosce, e un preservativo simile a quelli standard, che può essere utilizzato da solo oppure insieme alla striscia adesiva. Riducendo così il rischio che cada durante il rapporto.

Non trova il preservativo? Sigilla il pene con la colla: la morte atroce di un ragazzo di 25 anni

Sia la striscia adesiva che il preservativo sono realizzati in poliuretano ultrasottile di grado medico, un materiale utilizzato di solito per medicare lesioni e ferite oppure nei guanti chirurgici. In ogni caso, sarebbe più robusto del lattice, secondo i medici. Ecco perché è meno probabile che si rompa. Il marchio, Wondaleaf, ha anche pubblicato un video di istruzioni, per aiutare i consumatori a capire come usare i contraccettivi.

Questa novità, per il momento, è disponibile solo in Malesia. Ma la società si è già portata avanti, cercando di approdare presto anche in altri paesi del mondo. "Una volta che lo indossi, non ti rendi conto che è lì - ha spiegato il dottor Tang -. Fornisce una protezione extra. Sono abbastanza ottimista sul fatto che, con il tempo, sarà un'aggiunta significativa ai numerosi metodi contraccettivi utilizzati nella prevenzione delle gravidanze indesiderate e delle malattie sessualmente trasmissibili".

"Coronavirus, il rapporto sessuale da evitare ad ogni costo". La sessuologa punta il dito contro una pratica estrema

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.