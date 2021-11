Clima, a un passo dall'Apocalisse: l'evento anomalo che per gli scienziati anticipa la fine del mondo

01 novembre 2021 a

a

a

Mentre i "grandi della Terra" erano riuniti nel G20, l'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) ha presentato a Glasgow il suo rapporto sullo stato del Clima Globale 2021, secondo cui gli ultimi sette anni sono stati i più caldi di sempre, riporta La Repubblica. Dati allarmanti che "mostrano come il Pianeta stia cambiando sotto i nostri occhi", osserva il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. "Gli eventi estremi sono la nuova normalità", aggiunge il finlandese Petteri Taalas, che guida il Wmo. "E crescono le prove scientifiche secondo cui molti di essi siano innescati dai cambiamenti climatici causati dalle attività umane".

Video su questo argomento Mario Draghi apocalittico: "Guerre e terrorismo, il cambiamento climatico può farci a pezzi"

Il segretario generale dei meteorologi Onu ha evidenziato gli episodi straordinari che hanno segnato il 2021: "Ha piovuto, invece che nevicare, per la prima volta in assoluto sulla vetta della calotta glaciale della Groenlandia. Un'ondata di calore in Canada ha fatto salire le temperature fino a quasi 50 gradi in un villaggio della Columbia Britannica. La Death Valley, in California, ha raggiunto i 54,4 gradi".

"Cosa si sono mangiate Serenella Draghi e la moglie di Biden". Incredibile, ma vero: ieri a Roma...

"Nel 2021 la temperatura globale media è stata di 1,09 gradi più alta rispetto a quella del periodo 1850-1900. Tra il 2013 e il 2021 il livello del mare è salito di 4,4 millimetri l'anno, contro i 2,1 millimetri l'anno del periodo 1993-2002. L'estensione dei ghiacci artici ha toccato un nuovo minimo storico con 4,72 milioni di chilometri quadrati. Dunque le cronache degli ultimi mesi non fanno che confermare lo scenario disegnato dagli scienziati del clima", si legge. Basti pensare alle inondazioni del luglio scorso in Germania e Belgio e in Cina. Al caldo record in Canada, agli incendi in California, Grecia e Siberia. Secondo uno studio pubblicato dalla rivista Nature Climate Change, almeno l'85% della popolazione mondiale ha già sperimentato sulla sua pelle l'emergenza climatica.

G20, ecco l'accordo sul clima. I dettagli e il dubbio: non c'è nessuna data, tutta una farsa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.