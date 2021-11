Pfizer, addio vaccino: ecco la pillola che cura il Covid. Ricoveri e decessi: cifre impressionanti

05 novembre 2021 a

Non solo il vaccino: adesso anche alcuni farmaci sarebbero in grado di "fermare" il Covid. Uno di questi è la pillola antivirale sperimentale di Pfizer, la quale sarebbe capace di ridurre i tassi di ricovero e morte di quasi il 90%. La casa farmaceutica ha fatto sapere che chiederà il prima possibile l'autorizzazione per la commercializzazione alla Fda americana e agli altri enti regolatori internazionali. Il farmaco, poi, sarà venduto con il nome di Paxlovid.

Pfizer ha deciso di interrompere in maniera anticipata i test clinici del farmaco antivirale dopo che i risultati preliminari hanno indicato una riduzione superiore all'89% dei rischi di ricovero o morte nei pazienti. Lo ha riferito la stessa azienda. Questi risultati sarebbero addirittura migliori di quelli del Molnupiravir, un'altra pillola anti-Covid messa a punto dal colosso farmaceutico Merck.

L'efficacia nella riduzione dei rischi del Molnupiravir, infatti, sarebbe del 50%. Entrambe le pillole, comunque, sono orientate verso pazienti considerati ad alto rischio, come quelli di età superiore ai 60 anni o con condizioni come l'obesità, che li rendono più suscettibili alle gravi conseguenze del Covid. "I risultati sono davvero al di là dei nostri sogni - ha spiegato Annaliesa Anderson, dirigente di Pfizer -. Spero che Paxlovid possa avere un grande impatto nell'aiutare tutte le nostre vite”. Queste pillole potranno essere distribuite in farmacia e assunte a casa.

