Tumore al pancreas, un fascio di luce contro la malattia: ecco come cambia la più dura delle battaglie

Un fascio di luce contro il tumore. Il comune di Imola ha deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione "Facciamo luce sul tumore al pancreas", in programma oggi, 18 novembre, Giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas. L'iniziativa, proposta dall’Associazione Nastro Viola, prevede l'illuminazione del selciato di Piazza Matteotti con un fascio di luce viola. L’organizzazione è nata nel 2015 con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca, creando borse di studio che hanno come fine proprio la lotta contro il tumore al pancreas.

Questo tipo di tumore, infatti, è piuttosto devastante soprattutto perché solitamente, nella fase iniziale, non manifesta sintomi particolari oppure non sufficientemente specifici per suscitare qualsiasi tipo di sospetto. La conseguenza? Notevole ritardo nella diagnosi, quando purtroppo il quadro clinico e già fortemente compromesso. Inoltre, si tratta di uno di quelli più aggressivi, con un tasso di mortalità alto.

Nell'elenco delle cause di morte oncologica, oggi quella per tumore al pancreas occupa la terza posizione ma si avvia a diventare seconda, superando quella per tumore al colon-retto, dietro a quella per tumore al polmone. Come riporta Repubblica, però, meno del 2% di tutti i finanziamenti per la ricerca sul cancro in Europa sono destinati a questa tipologia di tumore.

