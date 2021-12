Pfizer, Albert Bourla: "Pandemia e vaccino? Per quanto tempo ancora", il più cupo degli scenari

02 dicembre 2021 a

a

a

I tempi della pandemia da coronavirus saranno ancora lunghissimi. Questo almeno è quanto pensa Albert Bourla, il presidente e amministratore delegato di Pfizer, il colosso della farmaceutica che ha prodotto il vaccino contro il Covid più diffuso e utilizzato a livello globale.

Il punto è che Bourla ritiene che saranno necessari richiami annuali al vaccino ancora per molto tempo. Il tutto lo ha detto in una intervista alla Bbc, nella quale ha dichiarato di ritenere che i "booster" annuali saranno "necessari per mantenere un livello di protezione molto elevato".

L'intervista, si apprende, era stata realizzata prima che sul mondo incombesse lo spauracchio della variante Omicron e prima dell'acquisto da parte del governo britannico di altre 114 milioni di dosi di vaccino.

Nel frattempo, sempre dal fronte-Covid, si apprende che un passeggero in viaggio sul volo Roma-Alghero atterrato domenica notte è risultato positivo al Covid. L'uomo stava rientrando dall'Africa: tutte le 130 persone presenti sul volo sono state messe in quarantena e verranno sottoposte oggi ai tamponi rinofaringei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.