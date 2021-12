Nostradamus, la profezia per il 2022. Anno drammatico per l'Italia: "Sette volte appreste", che cosa ha previsto

11 dicembre 2021 a

a

a

Ha predetto la rivoluzione francese, la bomba atomica, Adolf Hitler e gli attentati dell'11 settembre 2001. Ma cosa ha presagito per il 2022 Nostradamus? L'astrologo francese conosciuto in tutto il mondo per le sue profezie nelle sei quartine che riguardano l'anno che verrà prevede un'invasione di immigrati, la caduta dell'Unione europea, la morte di Kim Jong un e un terremoto terrificane in Giappone. Ma vediamo nel dettaglio. "Di sangue e fame maggiore calamità / Sette volte appreste alla spiaggia marina/ Monech di fame, luogo preso, prigionia", si legge nella prima quartina. Potrebbe significare che le guerre e i conflitti spingeranno migliaia di persone a migrare. In particolare, Nostradamus vuole dire che sulle spiagge d’Europa arriveranno migranti per sette volte di più del normale.

"Perché Omicron è la variante peggiore per i guariti". Covid, un incubo infinito: le prime evidenze dal Sudafrica

E sarà proprio l'Europa a crollare: "I templi sacri del primo stile romano / Rifiuteranno le fondamenta della Dea”. Secondo Nostradamus insomma potrebbe essere la caduta dell'Unione europea. Inoltre potrebbe esserci una sorta di guerra a Parigi che potrebbe subire un assedio: "Tutt’intorno alla grande Città / Saranno i soldati alloggiati dai campi e dalle città".

Secondo gli interpreti delle profezie Nostradamus potrebbe aver previsto anche la morte del dittatore nordcoreano Kim-Jong Un: "L’improvvisa morte del primo personaggio / Porterà un cambiamento e potrà porre un altro personaggio nel regno". Insomma, Kim Jong un potrebbe essere vittima di una morte improvvisa ma essere succeduto da una persona della famiglia.

Nereus, l'asteroide nell'orbita della Terra: Nasa, un terrificante allarme per l'11 dicembre

Infine l'astrologo avrebbe presagito per il 2022 un disastroso terremoto in Giappone: "Verso la mezza siccità estrema / Nella profondità dell’Asia diranno terremoto". Un evento che potrebbe verificarsi nelle ore centrali della giornata e potrebbe causare molti danni materiali.

Artico, ecco quanto ha iniziato a riscaldarsi: clima, lo studio che ribalta il quadro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.