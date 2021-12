Oroscopo, la sentenza: solitudine e dolore, i segni condannati a un anno da incubo

13 dicembre 2021 a

Con l'avvicinarsi dell'anno nuovo cominciano a girare gli oroscopi del 2022. Uno di questi, pubblicato su Tgcom, riguarda in particolare l'amore. Ecco di seguito i segni che non saranno esattamente baciati da Eros.

ARIETE - L’anno parte male per la tua vita sentimentale perché Venere sarà dispettosa. Ma con il passare dei mesi la situazione migliorerà, specialmente in primavera.

GEMELLI - Sarai talmente preso dagli impegni che non riuscirai a trovare il tempo da dedicare all'amore. Di conseguenza la vita di coppia si salverà solo se riuscirai a costruire col partner un’intesa e un rapporto abbastanza solidi da resistere alla lontananza.

CANCRO - Plutone è in opposizione e l'amore vedrà momenti bui, Avrai però la forza di rialzarti per cercare il vero amore.

LEONE - Saturno in Acquario ti chiede di essere molto selettivo e di allontanare le persone che ti sbarrano la strada. Cosa te ne fai di un partner che non ti dà abbastanza attenzioni e non ti fa sentire nemmeno particolarmente desiderata?

VERGINE - L'inizio dell'anno sarà romantico ma poi con Giove in Pesci le delusioni non mancheranno e alcune persone non manterranno le promesse che ti hanno fatto.

BILANCIA - Nei primi mesi dell'anno Venere in aspetto dissonante ti farà sentire il peso di una convivenza prematura. Ci vorrà tempo per capire se portare avanti una relazione o fare un passo indietro.

