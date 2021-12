Australia, l'insetto mai visto prima: a 60 metri di profondità... una scoperta raccapricciante

18 dicembre 2021 a

Si chiamano millepiedi, ma mille piedi non li hanno mai. O quasi. Il punto è che nelle profondità di una miniera in Australia è stato trovato il primo millepiedi che, effettivamente, aveva mille zampe. Una storia curiosa, rilanciata dal Daily Mail e da Dagospia. Già, perché fino ad oggi erano stati individuati degli esemplari con un massimo di 750 zampe.

La notizia è stata data da un articolo pubblicato su Scientific Report, in cui viene riferita la scoperta del super-insetto, il quale contava 1.306 zampe, più di qualsiasi altro esemplare mai trovato. Tanto che all'insetto è stato dato un nuovo nome, una specie ad-hoc che risponde al nome di Eumillipes persephone.

Nel dettaglio, il millepiedi misura in lunghezza di 9,55 centimetri e in larghezza di 0,07 centimetri. Senza occhi e col corpo lungo, è composto da 330 segmenti, zampe corte e una testa a forma di cono con becco e antenne. Il ritrovamento è stato effettuato a circa 60 metri di profondità, in un foro creato per l'esplorazione nell'area mineraria di Eastern Goldfield, una provincia australiana.

