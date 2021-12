Vaccino, tabacco spazza via Covid? "La trasformazione in un mese", una ricerca clamorosa

25 dicembre 2021 a

a

a

Saranno le foglie di tabacco a vincere il Covid? La notizia arriva dalla Thailandia, dove un gruppo di scienziati sta mettendo a punto un vaccino a base vegetale per piegare la maledetta variante Omicron. Il test del siero, che sfrutta foglie i tabacco, si apprende che sono iniziati già nel 2020, ma il test sull'uomo è previsto per la primavera 2022.

Come spiega Il Messaggero, "i ricercatori sostengono che la velocità con cui cresce questa foglia significa che può essere trasformata da seme in un vaccino entro un mese e la tecnologia è altamente adattabile".

Interpellato da Sky News, il professore Suthira Taychakhoonavudh, amministratore delegato di Baiya Phytopharm. , ha spiegato: "Ci vogliono solo 10 giorni per produrre un prototipo e non più di tre settimane per testare se quel prototipo funziona o meno". E ancora: "Ad esempio, in questo momento, stiamo già lavorando sui ceppi di Omicron. Abbiamo il prototipo e lo stiamo testando proprio ora".

Le foglie di tabacco vengono utilizzate come "ospite" al fine di produrre proteine che imitano il comportamento del Covid. E ancora, le foglie vengono frullate e la proteina viene estratta. Quando il vaccino risultante viene iniettato negli esseri umani, stimola gli anticorpi che i nostri corpi possono utilizzare per combattere il Covid del futuro, ossia le possibili evoluzioni e mutazioni del virus.

Ma non solo: "Il Covid-19 non sarà l'ultimo, giusto? Ci saranno tante malattie emergenti e se possiamo sviluppare noi stessi il vaccino, allora non dovremo fare affidamento su vaccini di altri paesi", ha concluso il co-fondatore e chief technology officer Dr Waranyoo Phoolcharoen.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.