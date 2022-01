Omicron, "contagio assicurato": le attività quotidiane che ci condannano tutti

22 gennaio 2022 a

Il governo inglese ha commissionato uno studio su un campione di diecimila persone per capire quali sono le attività quotidiane che presentano il maggior rischio di rimediare il contagio da Covid. La ricerca è stata intitolata “Virus Watch” ed è stata condotta da Sage, ovvero il gruppo di scienziati che fa le consulenze a Boris Johnson per quanto concerne la gestione dell’epidemia.

Il risultato abbastanza scontato di questo studio è che l’attività più pericolosa per il Covid è lo shopping: a seguire si piazza lo sport praticato all’aria aperta, a causa delle attività sociali collaterali (soprattutto spogliatoi e bar), mentre a completare il podio troviamo l’utilizzo specifico degli autobus. I ricercatori hanno stilato un elenco con le varie percentuali di rischio di contagio: shopping 2,18%; sport all’aperto 1,36%; autobus 1,31%; ristorante o bar 1.29%; mezzi pubblici più di una volta a settimana 1.28%; pub 1,28%; festa privata 1,27%; palestra o sport al chiuso 1,27%; taxi 1,19%; treno o tram 1,18%.

A proposito del Regno Unito, dal Walter Ricciardi è arrivata una dura critica nei confronti di Boris Johnson per quanto concerne il “liberi tutti” che verrà sancito tra pochi giorni: “Sta commettendo l’ennesimo errore nella gestione della pandemia in cui ha sbagliato praticamente tutto. Ma la popolazione è compiacente e si accorge dell’errore solo quando va in ospedale”.

