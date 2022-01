Omicron 2 "peggio di ogni variante precedente": il timore taciuto, perché è allarme rosso

30 gennaio 2022 a

La pandemia sembra frenare, in Italia e un po' in tutta Europa. I timori, semmai, sono legati alla diffusione di Omicron 2, l'ultima variante del Covid, che si sta diffondendo a velocità supersonica in alcune parti dell'Asia e dell'Europa, Danimarca in primis. La mutazione si chiama ufficialmente "micron BA.2" e questa settimana i virologi hanno rilevato casi in diversi Paesi anche degli Stati Uniti, tra cui la California, il Texas e Washington.

L'allarme sulla variante, però, arriva dagli Stati Uniti, dove ancora è poco diffusa. Il punto è che gli scienziati prevedono che i diffonderà nel paese nel prossimo mese di febbraio. Ci sono prove crescenti che sia contagiosa forse più della variante Omicron "originale. Emma Hodcroft, un'epidemiologa dell'Università di Berna che ha monitorato le varianti in tutto il mondo tramite il progetto Nextstrain, citata dal Messaggero spiega: "Potrebbe essere che BA.2 abbia qualche piccolo vantaggio. BA.2 potrebbe essere, tipo, dall'1% al 3% in più trasmissibile. Quindi la grande domanda ora è: questa piccola differenza sarà sufficiente per questa variante per allungare l'ondata in corso negli Stati Uniti, come è successo in Danimarca?", si interroga

E ancora, sul confronto tra Omicron e la versione 2: "Condividono molte mutazioni, circa 30, ma hanno anche un mucchio di mutazioni che sono uniche. Sono abbastanza simili, ma sono anche diversi. Così sono molto simili ai fratelli, secondo me. Diversi ma ovviamente imparentati".

Il punto è che l'ultima variante sta sorprendendo gli scienziati, crescendo esponenzialmente anche in Inghilterra e Regno Unito. Pare possa superare in termini di contagiosità qualsiasi altra variante precedente. Si pensi, appunto, al caso della Danimarca, dove i contagi stanno aumentando vertiginosamente, con oltre 40.000 positivi registrati ogni giorno. Insomma, potrebbe non essere finita. L'ultima temibile minaccia si chiama Omicron 2: quale impatto avrà sul sistema ospedaliero? Quanto ci difenderà il vaccino?

