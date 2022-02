Halifax, il ronzio costante che fa impazzire gli abitanti: "Colpa del 5G"

12 febbraio 2022 a

a

a

Sembra un acufene ma non lo è. Si tratta di un ronzio, un rumore costante, un sibilo, fastidioso e di frequenza bassa che sta facendo impazzire gli abitanti di Halifax, cittadina della Gran Bretagna. Non tutti lo avvertono ma chi lo sente non se ne riesce più a liberare. Quel suono non si interrompe mai, nemmeno di notte. Le "vittime" di questo ronzio hanno creato un gruppo Facebook, poi hanno raccolto firme, fatto appello alla Bbc, scritto una lettera a Boris Johnson, per risolvere il problema. Ma finora nulla.

Zanzare, come non farsi pungere mai? Ecco che colore devi indossare: uno studio definitivo

La prima a rendere pubblica la vicenda è stata una residente di Bradshaw, sobborgo della città dove sono più frequenti i casi di persone che sentono quello che chiamano "the Hum". Yvonne Connard, 50 anni, ha sentito per la prima volta il "ronzio" un anno e mezzo fa e non è più riuscita a liberarsene, così ha fondato una pagina Facebook che ora raccoglie circa 300 utenti che dicono di udire il "ronzio", che causa "ansia, insonnia, disperazione, mal di testa, tensione generale, paura di impazzire".

Paracetamolo, farmaco sicuro? "Bastano 4 giorni", studio-choc: l'effetto collaterale che può uccidere

Il ronzio sembra raggiungere i 30-40 decibel ma a quelli che non lo sentono dicono che sembra il "rumore di lavatrice", di "aspirapolvere accesa", o semplicemente "ronzio". "La notte non riesco a dormire e piango", racconta Sue Dollard, un’altra abitante di Halifax alla Bbc. "Una volta che lo hai sentito non puoi non sentirlo più".

Paralisi, tre persone tornano a camminare: elettroidi nel midollo spinale, la rivoluzione

Jenny Lynn, consigliere di zona assicura: "Continueremo a investigare", Sarebbero "tre le possibili fonti di questo rumore" individuate dall’amministrazione. Sulle quali però resta il mistero. Tanto che proliferano le teorie del complotto: a una giornalista del Financial Times che è andata ad Halifax a indagare sul ronzio (e non lo ha udito), riporta il Corriere della Sera, il gestore di un locale, anonimo, ha parlato di un "ripetitore del 5G", e un venditore di auto di "alieni". "È un'allucinazione collettiva", tagliano corto gli scettici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.