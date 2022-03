Nostradamus, "una grande guerra di 7 mesi: morti e malvagità". Quando inizia, perché siamo spacciati

28 marzo 2022 a

Prima il Covid e poi la guerra in Ucraina, ma per il mondo intero le sventure potrebbero non essere finite qua. Nostradamus, il celeberrimo filosofo e profeta, per alcuni avrebbe predetto tutto: dall'ascesa di Hitler fino alle torri gemelle e all'omicidio di Kennedy. Sempre secondo gli appassionati Michel de Nostradame avrebbe "visto" un attacco di asteroidi, inflazione e fame per il 2022. Non va meglio il 2023.

Per l'anno che verrà il profeta avrebbe annunciato l'arrivo di "una grande guerra dalla durata di sette mesi e gente morta di malvagità". In particolari due città francesi, Rouen ed Evreux, "non cadranno in mano al re". Parole contenute all'interno del manuale di Nostradamus, "Profezie". Il volume risale al 1555 e contiene 947 quartine sul futuro del pianeta. Quella sulla "grande guerra" del 2023 non è la prima profezia a scatenare il panico.

Prima di Nostradamus aveva fatto scalpore la data della fine del mondo dei Maya. Quest'ultima prevista per il 12 dicembre 2012. Poi ancora è stata la volta della profetessa bulgara Baba Vanga che avrebbe predetto il Covid. Infine come dimenticare la pietra "assassina" giapponese che proprio quest'anno, iniziata l'invasione russa, si è rotta. Molto probabilmente la pietra si è spaccata in due a causa degli agenti atmosferici, ma la sua rottura è considerata un pessimo presagio nel folklore.

