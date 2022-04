Covid, ricerca clamorosa: ecco il farmaco che elimina il virus dal tuo corpo in tre giorni

01 aprile 2022 a

Elimina il Covid in tre giorni. È la clamorosa scoperta sul farmaco antivirale anti-Covid Molnupiravir, prodotto da Lagevrio, che potrebbe essere in grado di cancellare il virus entro 72 ore dall'inizio della terapia. Questo incoraggiante risultato emerge da uno studio, pubblicato sul New England Journal of Medicine, che sarà presentato durante il Congresso della Società Europea di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive (ECCMID).

Gli scienziati della società farmaceutica Merck Sharp & Dohme (MSD), guidati da Julie Strizki, hanno coinvolto nella ricerca 188 partecipanti. Molnupiravir, spiegano gli autori, è un profarmaco antivirale orale con un'ampia attività contro i coronavirus, compreso SARS-CoV-2 e le sue pericolose varianti. Il medicinale ha ottenuto l'autorizzazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense ed è autorizzato anche per l'uso nel Regno Unito, in Australia e in Giappone e in altre 12 giurisdizioni.

Gli esperti hanno condotto uno studio randomizzato di fase 2/3 utilizzando il test PCR per determinare la carica virale nei tamponi nasofaringei dei partecipanti, 92 dei quali sono stati trattati con il Molnupiravir, mentre i restanti hanno ricevuto un placebo. Stando a quanto emerge dall'indagine, al terzo giorno di trattamento, nessuno dei soggetti associati al farmaco mostrava segni di infezione, a fronte del 21,8 per cento del campione a cui era stato somministrato il placebo. "Questa analisi conferma le osservazioni precedenti", conclude Strizki, "e dimostra l'efficacia di Molnupiravir in un ciclo di trattamento di cinque giorni con 800 milligrammi due volte al giorno".

