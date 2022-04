Sesso, il coniglio con sette tipi di vibrazione: il "giochino erotico" che dilaga nel giorno di Pasqua

16 aprile 2022 a

a

a

A Pasqua non ci sono solo le uova. Barbara Costa cita una lunga lista di regali "alternativi", che possono però soddisfare il piacere di coppia. Si tratta dei sex toys, tra i più originali in commercio. Come riportato dalla Costa si passa dagli ovetti lisci, "quelli che più fanno esultare le labbra intime", a quelli dai lineamenti più informi che "rendono possibili le ingordigie di strusciamento e di godimento ambosesso". Tornando alla Pasqua sulle colonne di Dagospia vengono citati gli accessori a forma di coniglio. I più pregiati modelli - si legge - contengono addirittura sette tipi di intensità di vibrazione.

Pene lungo, Punto G e orgasmo femminile: sotto le lenzuola cambia tutto. Quello che nessuno vi aveva mai detto

"Si punti senza ritegno - consiglia la Costa - ai vibro-coniglio i più panciuti, vale a dire quelli che al loro interno custodiscono la lingua 'magica', e sono i vibro-conigli che vellicano il clitoride a più velocità". A Pasqua la passione si accende anche per gli uomini, che possono vantare anelli del pene sempre a forma di coniglio. Tra i vari modelli ci sono quelli con tanto di telecomando.

Sesso, la posizione ammazza-desiderio: l'errore più comune degli uomini sotto alle lenzuola

Non mancano poi i plug anali a pelosa coda di coniglio. Gli ultimi realizzati - spiega - "hanno le code interscambiabili che si attaccano e si staccano, a pratico scatto". Ci sono poi varie tipologie che prevedono la ricarica usb, comandi a distanza e un'app apposita. Infine, ecco i sex toys "da remoto", azionati a distanza per le più focose delle relazioni.

Sesso, l'esperto svela tutti i segreti: la dieta per farlo al meglio e gli errori da evitare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.