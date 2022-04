Omicron, scoperto un nuovo sintomo nei vaccinati: "Connessione con lo svenimento"

24 aprile 2022 a

Occhi puntati sugli effetti della variante Omicron sui vaccinati. Un gruppo di ricercatori norvegesi è riuscito a dimostrare i sintomi dell'ultima mutazione del Covid. Intervistando 111 persone su 117, tutte ospiti di una festa che ha poi scaturito un focolaio nel lontano 26 novembre 2021. Stando ai dati, l'89 per cento aveva ricevuto due dosi di un vaccino tra Pfizer o Moderna. Su di loro i sintomi più comuni sono stati: tosse, raffreddore, affaticamento, mal di gola, mal di testa, dolori muscolari, febbre e starnuti.

Ma non è tutto, perché ci sarebbero anche due sintomi al momento "sconosciuti". Si tratta di stanchezza e vertigini e svenimento. Le conseguenze potrebbero prendere di mira i muscoli che risulteranno più doloranti e deboli. Anche la vista potrebbe presentarsi più offuscata con la perdita di appetito. Addirittura, stando a un rapporto dalla Germania, ci sarebbe un legame diretto tra svenimenti e Omicron.

La scoperta è arrivata dopo che i medici di Berlino hanno riscontrato che il virus stava provocando svenimenti ricorrenti per un paziente di 35 anni ricoverato in ospedale. E il ragazzo non sarebbe l'unico. Come lui altri positivi hanno accusato sintomi simili a quelli prima citati sul proprio corpo.

