Antartide, cosa è stato trovato per la prima volta tra i ghiacci: conseguenze devastanti, ecco cosa ci aspetta

08 giugno 2022 a

a

a

Microplastiche nella neve fresca in Antartide: è la prima volta che avviene una scoperta così sconvolgente e in grado di minacciare ancora di più l'ambiente. Si tratta di quantità di plastica minuscole, addirittura più piccole di un chicco di riso, ma comunque parecchio pericolose. In passato, come sottolinea Leggo citando i ricercatori, erano state trovate nel ghiaccio marino antartico e nelle acque superficiali, ma mai prima d'ora s'erano viste in una nevicata fresca.

"Criceti cinesi e scimmie verdi". Antartide, la scoperta tra i ghiacci che inchioda Pechino: "Il Covid è roba loro"

La ricerca è stata condotta dal dottorando dell'Università di Canterbury Alex Aves e supervisionata dalla dottoressa Laura Revell, poi è stata pubblicata sulla rivista scientifica The Cryosphere. Gli esiti dello studio sono preoccupanti perché dimostrano che oramai è contaminato anche ciò che prima sembrava essere un territorio almeno parzialmente salvo. "Eravamo ottimisti sul fatto che non avremmo trovato microplastiche in un luogo così incontaminato e remoto", ha spiegato Revell. Che poi ha aggiunto: "È incredibilmente triste, ma trovare microplastiche nella neve fresca dell'Antartide evidenzia l'entità dell'inquinamento da plastica anche nelle regioni più remote del mondo".

Video su questo argomento Ufo, l'avvistamento su Google Earth: "Ecco le coordinate", dove si trovano gli alieni

In uno studio precedente, tra l'altro, Revell aveva dimostrato come le microplastiche nell'atmosfera possano intrappolare le radiazioni solari e contribuire al cambiamento climatico. Lo stesso che adesso potrebbe avvenire in Antartide: "Le microplastiche scure sulle superfici ghiacciate potrebbero assorbire la luce solare e portare a un riscaldamento localizzato", ha proseguito la ricercatrice. Senza contare che la plastica è dannosa e tossica anche per piante e animali.

"Cosa sta succedendo sotto il ghiaccio". Clima impazzito in Antartide: quando verremo sommersi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.