Striscia la notizia, la truffa dell'sms che ti svuota il conto corrente: come riconoscerlo

Tre esempi "classici" di phishing, i trabocchetti informatici sotto forma di sms o mail. A Striscia la notizia, su Canale 5, è l'esperto hi-tech Marco Camisani Calzolari ad aprire gli occhi ai telespettatori del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci.

Il primo è un messaggino "che non smette di circolare". Occhi aperti sul nome del mittente, bizzarro. Il testo sembra arrivare da una nota banca italiana, ma il link contiene una imprecisione nel nome dell'istituto di credito. Aprendolo, la pagina web è vuota che consente solo di inserire codice adesione e pin. "In questo modo li abbiamo regalati ai truffatori", spiega MCC. E con i codici, anche il conto corrente.



Stessa tecnica per i truffatori che sfruttano Poste italiane mandando messaggini in cui si segnalano "tentativi di accesso anomali", invitando gli utenti a effettuare l'accesso per motivi di sicurezza. "I truffatori fanno leva sull'emotività delle vittime, ma i servizi postali, enti ed istituzioni non mandano mai msm per segnalarci anomalie".

Infine, la classica truffa del pacco "trattenuto nel centro di spedizione". Chi acquista online può avere un dubbio e cliccare sul link, anche se la pagina e l'url non corrispondono. Si parla poi di un blocco dovuto al "mancato pagamento delle spese di spedizione". Basta pagare 2 euro e il gioco è fatto: inserendo i dati della propria carta, non si riavrà il pacco e in compenso si saranno consegnati le proprie "chiavi" ai furbetti truffaldini del web.

