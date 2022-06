Draghi della morte, ecco dove è stato trovato: la scoperta che cambia la storia

13 giugno 2022 a

a

a

Alcuni ricercatori hanno scoperto in Argentina la più grande specie di pterosauro mai trovata in Sud America. Soprannominato “drago della morte” dai paleontologi, questa sorta di “lucertola alata” è stata scoperta nella provincia di Mendoza, a circa 800 chilometri di distanza dall’omonimo capoluogo. Sono due i rettili volanti giganti ritrovati dai ricercatori: la loro apertura alare misura rispettivamente circa 7 e 9 metri di larghezza.

Video su questo argomento Mokele-mbembe, i dinosauri sono ancora tra noi? Le voci sul bestione che vive lungo il fiume Congo

Stando a quanto stabilito dai paleontologi, si tratta di esemplari appartenenti alla famiglia di pterosauri vissuti nel periodo Cretaceo, tra i 146 e i 66 milioni di anni fa. “Questi esemplari - ha dichiarato Ortiz David, autore principale del nuovo studio - erano noti per i loro crani molto grandi, a volte più dei corpi che erano corti e robusti, così come per i colli particolarmente lunghi”. I ricercatori hanno stabilito che i due pterosauri ritrovati sono morti nello stesso momento e che uno non era completamente cresciuto: non è invece possibile affermare con certezza che facessero parte di un gruppo familiare.

Archeologia, "la più grande scoperta della storia": pazzesco, ecco che cosa state vedendo | Guarda

“Si può confermare che sono di dimensioni diverse e che erano insieme quando morirono più di 86 milioni di anni fa”, ha aggiunto Ortiz David. I due “draghi della morte” sono stati trovati durante gli scavi per un progetto di costruzione civile. Ortiz David e il suo team stavano supervisionando i lavori quando hanno scoperto i frammenti fossili: questa zona è ben nota tra i paleontologi per altre importanti scoperte collegate ai dinosauri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.