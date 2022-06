Conto corrente svuotato, internet banking: la lista delle app che vi mettono a rischio

20 giugno 2022 a

Sempre più spesso capita che i conti correnti collegati allo smartphone vengano violati da app-pirata. Per proteggere l'Internet Banking ed evitare di essere derubati dai furbetti, Android ha stilato una lista delle principali app dalle quali bisogna tenersi alla larga. Le seguenti applicazioni sono in realtà dei malwares ovvero dei programmi informatici usati per disturbare le operazioni svolte dall'utente. Installarle potrebbe quindi facilitare la violazione del proprio conto corrente in quanto assumono il controllo del dispositivo iniziando a copiare e a inviare tutta la refurtiva presso il loro creatore con un danno per la vittima irreparabile.

Ecco la lista completa di app da evitare:

1.art.photo.editor.best.hot

2.bedtime.reminder.lite.sleep

3.com.am.i.the.best.friends.hh

4.com.appodeal.test

5.com.beauty.mirror.lite

6.com.bedtimehelper.android

7.com.bkkmaster.android

8.com.calculator.game

9.com.card.life

10.com.cartoon.camera.pro.android

11.com.code.identifier.android

12.com.code.recognizer.android

13.com.color.spy.game

14.com.cute.kittens.puzzlegame.android

15.com.cute.love.test.android

16.com.daily.wonderfull.moment

17.com.dailycostmaster.android

18.com.dangerous.writing.note

19.com.data.securite.data

20.com.days.daysmatter365.android

21.com.days.remind.calendar

22.com.detector.noise.tool

23.com.dodge.emoji.game

24.com.dog.bark.picture.puzzle

25.com.drink.water.remind.you

26.com.ezzz.fan.sleep.noise

27.com.fake.call.girlfriend.prank2019

28.com.fakecaller.android

29.com.fake.caller.plus

30.com.false.location

31.com.fancy.lovetest.android

32.com.fast.code.scanner.nmd

33.com.filemanagerkilopro.android

34.com.filemanagerupro.android

35.com.filemanageryo.android

36.com.filemanagerzeropro.android

37.com.find.difference.detective.little

38.com.find.you.lover.test

39.com.frame.easy.phone

40.com.frank.video.call.lite

41.com.free.code.scanner.nmd

42.com.free.lucky.prediction.test

43.com.funny.lie.truth.detector

44.com.funny.word.game.english

45.com.game.color.hunter

46.com.ice.survival.berg

47.com.idays.dayscounter.android

48.com.important.days.matter

49.com.instanomo.android

50.com.isleep.cycleclock.android

51.com.led.color.light.rolling

52.com.lite.fake.gps.location

53.com.lovetest.plus.android

54.com.love.yourself.women

55.com.lucky.charm.text

56.com.lucky.destiny.teller

57.com.magnifying.glass.tool

58.com.math.braingame.puzzle.riddle

59.com.math.iq.puzzle.riddle.braingame

60.com.math.puzzles.riddle.braingame

61.com.multiple.scanner.plus.nmd

62.com.my.big.days.counter

63.com.my.constellation.love.work

64.com.my.pocker.mobile.mirror

65.com.nanny.tool.data

66.com.nice.mobile.mirror.hd

67.com.nomophotoeditor.android

68.com.non.stop.writing

69.com.phone.lite.frame

70.com.phone.mirror.pro

71.com.pocker.pro.mobile.mirror

72.com.prank.call.fake.ring

73.com.phonecallmaker.android

74.com.pro.test.noise

75.com.puzzle.cute.dog.android

76.com.scan.code.tool

77.com.simple.days.counter

78.com.sleep.comfortable.sounds

79.com.sleep.in.rain

80.com.sleepassistantool.android

81.com.sleeptimer.android

82.com.smart.scanner.master.nmd

83.com.test.find.your.love

84.com.test.fortune.tester

85.com.test.lover.match

86.com.tiny.scanner.tool.nmd

87.com.wmmaster.android

88.com.word.fun.level.english

89.good.lucky.is.coming.hh

90.mobi.clock.androidmy.lucky.goddness.today.test

91.newest.android.fake.location.changer

92.nmd.andriod.better.calculator.plus

93.nmd.andriod.mobile.calculator.master

94.nmd.android.best.fortune.explorer

95.nmd.android.better.fortune.signs

96.nmd.android.clam.white.noise

97.nmd.android.fake.incoming.call

98.nmd.android.good.luck.everyday

99.nmd.android.location.faker.master

100.nmd.android.multiple.fortune.test

101.nmd.android.scanner.master.plus

102.nmd.android.test.what.suitable

103.photo.editor.pro.magic

104.pic.art.photo.studio.picture

105.relax.ezzz.sleep.cradle

106.super.lucky.magican.newest

107.test.you.romantic.quize

108.well.sleep.guard.relax

109.your.best.lucky.master.test.new

110.com.ssdk.test

111.bedtime.reminder.lite.sleep

112.com.frank.video.call.lite.pro.prank

113.com.personal.fortune.text

114.com.daily.best.suit.you

115.com.false.call.trick

