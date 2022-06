Luna, "mistero assoluto": cosa state vedendo, il mondo si interroga

29 giugno 2022 a

Si infittisce sempre di più il mistero sul detrito non ancora identificato che si è schiantato sulla Luna lo scorso 4 marzo. A complicare le indagini si sono aggiunte le recenti immagini della sonda Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA. Gli scienziati cercavano un cratere ma la sorpresa è stata che ne hanno trovati ben due.

Mark Robinson, scienziato dell'Arizona State University ha dichiarato: "È stupendo perché è un risultato assolutamente inaspettato". Lo scienziato si è occupato della sonda che fotografa la Luna fin dal 2009. Il mistero non è ancora stato risolto ma, secondo i calcoli, l'impatto dovrebbe riguardare un oggetto volante che è stato in orbita per quasi otto anni prima di arrivare sulla Luna. Lo schianto sarebbe avvenuto sul lato nascosto ed è proprio per questo motivo che ci sono voluti molti mesi prima di riuscire a ottenere una foto che potesse far procedere alle indagini.

Ecco l'immagine del doppio cratere:

L'astronomo Bill Gay aveva inizialmente attribuito la colpa a un pezzo di razzo del Falcon 9 di SpaceX, azienda aerospaziale di Elon Musk. Tesi poi smentita. La foto scattata dalla sonda mostra due crateri sovrapposti rispettivamente di 16 e 18 metri, insieme formano un cratere di 29 metri. Quale sarà quindi il corpo misterioso autore di tale cratere? Gli scienziati stanno ancora lavorando per venirne a capo. Non sarebbe la prima volta che la Luna viene colpita da rifiuti umani, ma è sicuramente la prima in assoluto a creare crateri doppi.

