La bilancia può "mentire": ecco quando e come pesarsi

Non sempre la bilancia è affidabile. Neppure se è una delle migliori. Diversi fattori, infatti, influiscono sulla massa corporea anche in 24 ore. A dirlo uno studio pubblicato su PLoS One secondo cui per alcune persone può verificarsi un aumento di peso anche di 0,5-2 chili in un giorno. Tutto normale. Il motivo? Primo tra tutti il cibo: mangiare e ingerire alimenti aggiunge peso al nostro corpo. Questa "aggiunta" dura fino all'assimilazione dei nutrienti e all'espulsione di ciò che non è necessario. Ecco allora che si consuma un pasto in tarda serata e la mattina sulla bilancia si conta qualche chilo in più, è solo perché è ancora in corso il processo di digestione.

Non solo. Altra ragione è la ritenzione idrica causata da una cena particolarmente salata, un pasto abbondante e ricco di carboidrati. I liquidi prodotti durante la digestione e trattenuti influiscono sulla massa. L'alcol, al contrario, produce disidratazione e quindi una perdita di peso. Ma è solo un effetto temporaneo. Per quanto riguarda le donne, anche il ciclo mestruale può influenzare l'oscillazione di peso. Tutta colpa degli ormoni. Discorso simile dopo un allenamento faticoso. Esercizi intensi in palestra possono causare una temporanea perdita causata dall'espulsione di liquidi.