Covid, dietrofront dell'Oms: i due farmaci pericolosi, fuori la verità nascosta

L'Oms fa dietrofront su due farmaci utilizzati per curare il Covid. Si tratta dell'antidepressivo fluvoxamina e del farmaco per la gotta colchicina. L'Organizzazione mondiale della Sanità adesso ne sconsiglia l'uso nei pazienti che contraggono una forma lieve o moderata della malattia. Il motivo? Dopo diversi studi, non ci sono prove sufficienti del fatto che il loro utilizzo porti a dei miglioramenti nei risultati finali. Anzi.

Non solo non sono sicuri i vantaggi di questi medicinali, ma pare addirittura che entrambi comportino potenziali danni. Lo ha scritto sul British Medical Journal un gruppo di esperti internazionali che si occupa dello sviluppo delle linee guida dell'Oms. Sull'utilizzo di questi farmaci nei pazienti con malattia grave o critica, invece, non è stata espressa nessuna posizione, visto che in questo caso i dati sono limitati o nulli.

Sia la fluvoxamina che la colchicina hanno suscitato parecchio interesse nei momenti più critici della pandemia soprattutto perché si tratta di farmaci low cost e comunemente usati. Nessuno degli studi fatti finora comunque ha arruolato bambini, motivo per cui l'applicabilità di queste raccomandazioni è incerta nel loro caso. Secondo gli esperti, però, è difficile che i piccoli pazienti con Covid possano rispondere in modo diverso a questi due trattamenti.

