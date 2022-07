Vaiolo delle scimmie, "vertice d'emergenza": allarme mondiale, l'ultima scoperta

14 luglio 2022 a

L'ondata estiva di Covid ha messo per un attimo in secondo piano il vaiolo delle scimmie, il virus per il quale ci preoccupavamo fino a qualche settimana fa. In realtà quella situazione è tutt'altro che risolta. Tant'è che il Comitato di emergenza sull’epidemia di vaiolo delle scimmie ha deciso di riunirsi la settimana prossima, giovedì 21 luglio. Si tratta - come ricorda l'Adnkronos - della seconda riunione del panel di esperti su Monkeypox convocata dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

All’incontro potranno partecipare solo i membri e i consulenti del Comitato di emergenza. Quest'ultimo, poi, rilascerà una dichiarazione nei giorni successivi alla riunione. Questa sarà l'occasione nella quale all'Oms verrà fornito, se necessario, un parere per stabilire se Monkeypox rappresenti un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale oppure no.

Nel caso in cui gli esperti giudichino il vaiolo delle scimmie un'emergenza, allora il panel proporrà quasi sicuramente anche delle raccomandazioni temporanee su come prevenire e ridurre la diffusione della malattia nonché indicazioni su come gestire la risposta globale di salute pubblica. I numeri intanto continuano a salire: parliamo di quasi 40 nuovi casi al giorno di media e 292 casi confermati. L'Italia, tra l'altro, è uno dei Paesi più colpiti.

