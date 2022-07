Oceano Atlantico, sul fondo i buchi allineati: scienziati sconvolti, cosa state vedendo

27 luglio 2022 a

Fori perfettamente allineati sul fondale marino. Buchi inspiegabili e misteriosi sono stati avvistati dagli scienziati della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), che adesso lanciano una richiesta di aiuto per capirci qualcosa in più. L'allarme è scattato tramite i profili social dell'agenzia federale statunitense. L'obiettivo è quello di provare a risolvere il giallo.

I fori sono stati scoperti nell'ambito del "Voyage to the Ridge 2022", tre spedizioni di esplorazione oceanica sulla nave NOAA Okeanos Explorer. A colpire gli esperti è il fatto che i buchi sembrano essere stati scavati da qualcosa o qualcuno, seguendo una linea perfettamente e incredibilmente verticale. Per approfondire la questione, si stanno svolgendo operazioni di mappatura e immersioni con veicoli a distanza nelle aree interessate, quindi nella zona della frattura di Charlie-Gibbs, della dorsale medio-atlantica e dell'altopiano delle Azzorre nell'Oceano Atlantico settentrionale.

"Ok utenti di Facebook, è ora di tirare fuori i cappelli da scienziato! Durante l'immersione di Okeanos di sabato, abbiamo osservato molti di questi insiemi sublineari di buchi - si legge nel post dell'agenzia scientifica su Facebook -. Questi buchi sono già stati segnalati in precedenza, ma la loro origine rimane un mistero. Anche se sembrano quasi realizzati dall'uomo, i piccoli mucchi di sedimenti attorno ai buchi ci fanno pensare che siano stati scavati da...qualcosa. Qual è la vostra ipotesi?". A quel punto gli utenti si sono scatenati con le risposte: c'è chi parla di alieni, chi di granchi e chi avanza l'ipotesi che possa trattarsi di grotte o deformazioni del fondale marino.