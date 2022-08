Terra, l'allarme: "Accelerazione, effetti devastanti su sistemi informatici"

12 agosto 2022 a

L'accelerazione della rotazione terrestre preoccupa e non poco gli scienziati. Dal 2016 la rotazione del nostro pianeta è monitorata costantemente a causa di una rapida accelerazione che potrebbe avere conseguenze importanti sulla vita di tutti i giorni. Ad esempio lo scorso 29 giugno abbiamo vissuto il giorno più corto di sempre, o almeno da quando gli orologi atomici misurano il tempo dagli anni Sessanta. La mezzanotte è arrivata con 1,59 millisecondi di anticipo.

E questo fa parte degli effetti dell'accelearzione della rotazione terrestre. Gli scienziati non sono riusciti a spiegare i motivi di questo cambiamento così improvviso. Sono diverse le cause che vengono messe sul tavolo degli studi. Dalla Niña all'influenza della Luna sulle maree, dallo scioglimento delle calotte glaciali ai moti del nucleo interno, spiega il Corriere. Ma la causa principale viene rintracciata nel "Chandler wobble", "Oscillazione di ChandleR", ovvero quelle oscillazioni dovute alla non perfetta sfericità della Terra che hanno come effetto lo spostamento ciclico dell’asse di rotazione globale di 3-4 metri dal Polo Nord. E da qualche parte comincia ad affiorare l'idea di togliere un secondo ai nostri orologi per allineare il tempo con la nuova velocità della Terra, si tratta di intervenire sui "secondi intercalari".

Una mossa che preoccupa e non poco i big dell'informatica come ad esempio Meta: "Come settore – hanno infatti scritto gli esperti di Menlo Park –, incontriamo problemi ogni volta che viene introdotto un secondo intercalare. E poiché è un evento così raro, devasta la collettività ogni volta che accade. Di conseguenza, siccome l'impatto di un secondo intercalare negativo non è mai stato testato su larga scala, questo potrebbe avere un effetto devastante sui software che si basano su timer o strumenti di pianificazione. E in ogni caso, ciascun secondo intercalare è una grande fonte di dolore per chi gestisce infrastrutture hardware". Un nuovo millennium bug potrebbe essere dietro l'angolo.