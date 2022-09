Omicron, ecco il nuovo vaccino: come funziona e chi dovrà farlo

01 settembre 2022 a

L'Ema ha dato il via libera al vaccino aggiornato contro la variante Omicron per gli over 12 e in generale per chi abbia ricevuto almeno il primo ciclo vaccinale. "I vaccini sono fatti per adattarsi meglio alle varianti circolanti di SARS-CoV-2 - si legge sul sito dell’Agenzia europea dei medicinali -. Possono ampliare la protezione contro diverse varianti e dovrebbero quindi aiutare a mantenere una protezione ottimale contro il Covid-19 mentre il virus si evolve”. Il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato da La Stampa, ha detto che “il 5 settembre l’Aifa si pronuncerà sul tema. Credo che le prime forniture arriveranno attorno alla prima decade di settembre”.

All'approvazione dovrebbe seguire una circolare che indicherà le categorie di cittadini cui viene raccomandata la nuova dose booster. In particolare, sono due i "nuovi" vaccini approvati: si tratta di Comirnaty Original/Omicron BA.1 e di Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1, messi a punto rispettivamente da Pfizer Biontech e Moderna.

Entrambi i vaccini - come riporta il Corriere della sera - sono bivalenti, cioè contengono sia il ceppo originario del virus, quello di Wuhan, sia la variante Omicron, comparsa a novembre 2021. I due farmaci dovrebbero essere più efficaci dei precedenti nel prevenire la malattia grave, ma come i precedenti dovrebbero proteggere solo parzialmente dal contagio e dal rischio di trasmettere l'infezione.