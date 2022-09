Covid, l'Oms annuncia: "Mai così vicini alla fine", ecco perché

14 settembre 2022 a

"Non siamo mai stati così vicini alla fine della pandemia": l'annuncio arriva dal direttore dell' Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo il quale "non ci siamo ancora, ma la fine è a portata di mano". I numeri su contagi, ricoveri e decessi legati al virus, infatti, sembrano essere buoni. "La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali per Covid-19 è sceso al minimo da marzo 2020", ha spiegato ancora Ghebreyesus.

Il mondo, insomma, sta per uscire dal tunnel in cui è piombata due anni e mezzo fa. Fu allora che l'Organizzazione mondiale della Sanità parlò ufficialmente di pandemia da Covid-19. E il fatto che un barlume di speranza arrivi dalla stessa Oms è piuttosto rassicurante. Secondo l'Organizzazione, infatti, il mondo non è mai stato in una posizione migliore di questa per porre fine alla pandemia.

Intanto l'Aifa ha approvato i nuovi vaccini adattati contro le sottovarianti Omicron 4 e 5, dopo il primo via libera al vaccino adattato contro Omicron 1. La Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia del farmaco ha ribadito che la popolazione a maggior rischio di sviluppare malattia grave, per la quale quindi la dose booster è raccomandata in via prioritaria, "è rappresentata dai soggetti che presentano fattori di rischio e dagli over 60".