Covid, "mai vista una variante così": Xbb fa tremare il mondo

Al Covid sembra non esserci fine. Si moltiplicano, infatti, le sue varianti. Una delle ultime si chiama Xbb ed è stata isolata lo scorso agosto a Singapore, dove i contagi stanno salendo in maniera vertiginosa. Qualche traccia della nuova sottovariante sarebbe stata individuata anche a Hong Kong. Cosa che fa pensare a una rapida e intensa diffusione in Asia. Gli esperti sarebbero non poco preoccupati da quella che sarebbe stata definita come "la peggiore forma di virus scoperta finora".

La Xbb - come riporta il Daily Beast - sarebbe più contagiosa delle varianti isolate in precedenza. Inoltre sarebbe anche in grado di sfuggire alle terapie monoclonali e quindi potenzialmente a una intera categoria di farmaci utilizzati per trattare il Covid. "È probabilmente la variante più evasiva dal punto di vista immunitario e pone problemi per gli attuali trattamenti a base di anticorpi monoclonali e per la strategia di prevenzione", ha detto Amesh Adalja, esperta di salute pubblica del Johns Hopkins Center for Health Security. Secondo l'esperta, mentre i nuovi vaccini "bivalenti" di Pfizer e Moderna sembrano funzionare bene contro Xbb, quelli utilizzati all'inizio della pandemia invece non sarebbero efficaci contro la variante.

Dal momento che il Covid continuerà a mutare nel corso del tempo, riuscendo a superare il nostro sistema immunitario, l'unico modo efficace per contrastare l'avanzata del virus, secondo gli scienziati, sarebbe il richiamo annuale di vaccino, aggiornato di volta in volta in base alle nuove mutazioni. Lo stesso presidente americano Joe Biden ha dichiarato: "Poiché il virus continua a cambiare, ora saremo in grado di aggiornare i nostri vaccini ogni anno per prendere di mira la variante dominante".