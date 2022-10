Clitoride, "lesioni e non solo": quello che ancora non sappiamo

24 ottobre 2022 a

C'è ancora tanto da imparare sul clitoride. Come confermato dalla dottoressa Rachel Rubin, urologa a Washington, DC, "è completamente ignorato da tutti. Non esiste una comunità medica che si sia assunta la responsabilità della ricerca, della gestione, della diagnosi della vulva e delle condizioni a essa correlate".

Eppure non studiare più in generale la vulva, presenta preoccupanti conseguenze. In una ricerca del 2018 apparsa sulla rivista Sexual Medicine, il dottor Rubin, il dottor Goldstein e i colleghi hanno scoperto che il mancato esame della vulva e del clitoride ha portato diversi medici a trascurare regolarmente la salute sessuale delle donne.

Tra le documentazioni, quelle riguardanti lesioni al clitoride in procedure come interventi chirurgici alla zona pelvica, episiotomie durante il parto e persino interventi chirurgici all'anca. "Molte di queste lesioni potrebbero essere prevenute - ha affermato Rubin - se i medici dedicassero più tempo a conoscere il clitoride". Ma allora, viene da chiedersi, cosa c'è dietro il mancato studio. Come riportato da Dagospia, il clitoride è intimamente legato al piacere e all'orgasmo femminile. E fino a poco fa questi temi non erano in cima alla lista delle priorità della medicina, né considerati aree appropriate di ricerca medica. Da qui i numerosi casi di lesioni in quest'area da parte di donne durante semplici procedure di routine.