Metapneumovirus, il virus killer: morto un bimbo di 7 anni

Un bimbo di 7 anni è morto dopo avere avuto quella che sembrava una semplice febbre. In realtà non si trattava della solita influenza. Pare che ad aver colpito il piccolo sia stato un virus che - secondo i medici - colpisce spesso i bambini, il Metapneumovirus. La vittima si chiama Andrew Velásquez, originario di Oakland, in California. È morto proprio a causa di questo virus, che di solito provoca infezioni respiratorie. Nel suo caso, poi, ci sarebbero state delle complicazioni dovute all'asma di cui soffriva.

Il padre del piccolo, Julián Velázquez, ha accettato di parlare in un'intervista a Noticias Univisión 14 con l'intento di mettere in guardia altri genitori affinché possano prestare maggiore attenzione a queste situazioni. Quelli che in un primo momento possono essere confusi con una febbre o con un comune raffreddore sono in realtà i sintomi di qualcosa di totalmente diverso. "Andate dal medico prima che sia troppo tardi, come è successo a noi", ha detto Velásquez.

L'uomo ha raccontato che domenica 23 ottobre suo figlio Andrew è andato con sua madre a una festa di Halloween nella città di Alameda e che quando è tornato a casa ha iniziato ad avere un po' di raffreddore. I genitori, allora, gli hanno dato i medicinali che usavano di solito in situazioni simili. Il giorno dopo, però, è arrivata la febbre alta. A quel punto, non vedendo miglioramenti, i genitori hanno deciso di portarlo in ospedale. Lì Andrew ha subito due attacchi cardiaci ed è stato portato in terapia intensiva. Alla fine però, ad appena 48 ore dallo sviluppo dei sintomi, Andrew non ce l'ha fatta ed è morto a causa del Metapneumovirus. Secondo uno specialista, il virus che ha colpito il piccolo potrebbe portare a delle complicazioni soprattutto nel caso in cui ci siano dei problemi cardiaci o polmonari di base. Nel caso di Andrew, a complicare il tutto sarebbe stata l'asma di cui soffriva da tempo.