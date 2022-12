Oroscopo 2023, "il ciclo del caos": la clamorosa profezia, cosa accadrà

14 dicembre 2022 a

a

a

Cosa aspettarsi dagli astri per il 2023? A detta dell’astro blogger più amato del web, che non ne sbaglia mai una, ovvero Simone Morandi, meglio noto come Simon & the Stars, le novità saranno tante, e piuttosto sorprendenti. Mentre l'approfondimento lo si può trovare nel suo ultimo libro - "Oroscopo 2023. Il giro dell’anno in dodici tappe" (Rizzoli) - un'anteprima ce lo regala l'intervista su Elle, dove l'astrologo si racconta, partendo dalle sue esperienze personali fino a svelarci alcuni dettagli inediti. Ebbene, grandi notizie per tutti e 12 i segni zodiacali, ma per alcuni le stelle saranno particolarmente a favore.

Il 2023? Fate molta attenzione: ecco i 5 segni più fortunati

La novità più importante sta in "Plutone, che rappresenta i meandri più bui dell’inconscio e sta al Sole come Voldemort sta a Harry Potter. Dopo 14 anni e mezzo nel Capricorno, a marzo fa capolino nell’Acquario". Che significato ha questo passaggio? "Plutone è il pianeta dei desideri, ma è energia grezza", spiega l'astrologo. "L’ultima volta che è passato di lì erano gli anni della Rivoluzione francese. Non sarà un anno tranquillo, ma di grande risveglio sì. Per i Toro, Leone, Scorpione e Acquario salteranno i tappi". Ebbene, il 2023 sarà un anno di grandi cambiamenti, soprattutto in termini di autonomia e indipendenza. Ma il cambio di scenario non riguarda solo questi segni.

Oroscopo 2023, le previsioni di Branko: segno per segno, cosa succederà

Secondo i pronostici dell'astrologo anche "Ariete, Bilancia, Capricorno e Cancro, sotto pressione ormai dal 2008, nel 2023 tireranno il fiato. Per i Gemelli, Sagittario, Vergine e Pesci, invece, si chiude un ciclo di caos iniziato nel 2012". Insomma, il nuovo anno parte in grande con la rivoluzione di Plutone, ma a beneficiare dei suoi effetti positivi saranno tutti i segni, pur se in modo diverso. Parola degli astri, oltre che di Simone Morandi. "Il cielo non fa dispetti", sostiene il blogger. "Studiando l’astrologia scopri che anche i periodi duri servono a qualcosa. Io sono Acquario: maggio è il periodo dell’anno in cui devo faticare, poi a novembre tiro su le reti".