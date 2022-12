WhatsApp, cambia tutto dall'1 gennaio: controllate il vostro cellulare

30 dicembre 2022 a

Fate molta attenzione a questo gennaio 2023. Cambiano parecchie cose nel mondo della tecnologia. Infatti WhatsApp andrà in pensione su diversi smartphone. Con i continui aggiornamenti della piattaforma di fatto dall'1 gennaio, l'applicazione di messaggistica istantanea cesserà di funzionare su molti dispositivi.

Addio a WhatsApp: ecco chi non potrà più usarlo, cosa controllare

E tra questi ci sono anche due modelli di iPhone. Per "girare", WhatsApp da gennaio richiederà almeno i sistemi operativi Android 4.1, oppure iOs 12. Per questo motivo resteranno fuori gli iPhone 5 e gli iPhone 5C.

Per quanto riguarda invece gli Android la lista resa nota da GizChina è molto più estesa con diversi modelli che saluteranno l'applicazione: stiamo parlando dei Samsung Galaxy Ace 2, Core, S2, S3 mini, Trend II, Trend Lite e Xcover 2, sette modelli di Huawei (Ascend D, D1, D Quad XL, D2, G740, Mate, P1 e Quad XL), i Sony Xperia Arc S, Miro e Neo L, i Wiko Cink Five e Darknight ZT, l’HTC Desire 500 e una ventina di LG (Enact, Lucid 2, gli Optimus 4X HD, F3, F3Q, F5, F6, F7, L2 II, L3 II e L3 II Dual, L4 II e L4 II Dual, L5, L5 Dual e L5 II, L7, L7 II e L7 II Dual, Nitro HD). Da ultimo ci sono anche i Zte Grand S Flex, V956 e Grand X Quad V987, il Lenovo A820 e l’Archos 53 Platinum. Insomma, tra una fetta di panettone e un pezzo di torrone vi conviene dare un'occhiata al vostro cellulare per evitare amare sorprese con l'inizio del nuovo anno.