Downtown Circle, l'edificio di Dubai che cambierà il mondo

Sembra uno scenario fantascientifico, alla Blade runner. Ma il Downtown Circle potrebbe diventare presto una incredibile realtà: si tratta del mastodontico e avveniristico progetto dello studio Znera Space che potrebbe stravolgere la skyline di Dubai e l'urbanistica mondiale. Si tratta di un gigantesco grattacielo orizzontale, sospeso a 550 metri d'altezza attorno al già mastodontico Burj Kalifa. Una soluzione altamente fantasiosa al problema dell'alta densità abitativa della metropoli degli Emirati Arabi Uniti.

Un passo in avanti all'insegna, ovviamente, della sostenibilità ambientale e dell'autosufficienza energetica: in questo anello lungo 3.000 metri troverebbero posto residenze, uffici, un sistema di trasporti interno ulta-veloce e un polmone verde destinato a diventare una delle attrazioni turistiche più incredibili del mondo. Al suo interno previsti dune, grotte, paludi, cascate: di fatto, tutto il mondo riprodotto in un edificio.