Meteorite, esplosione e luce sulla Francia. Le immagini sconvolgenti

Un meteorite di un metro di diametro ha illuminato il cielo del Nord della Francia alle prime ore del mattino, disintegrandosi nell'atmosfera senza fare alcun danno. "È stato scoperto circa cinque ore prima dell'impatto, avvenuto verso le 4", ha detto Juan Luis Cano González, coordinatore del servizio informazioni del centro dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) per la sorveglianza degli asteroidi presso l'Esrin (Centro europeo per l'osservazione della Terra) di Frascati, all'Ansa: "È la settima volta che l'impatto di un asteroide viene rivelato con questo anticipo".

The #French media publish footage of the flight of the meteor, which was noticed this night by the inhabitants of #France and #England. The meteoroid Sar 2667 entered the Earth's atmosphere and burned up over the English Channel. pic.twitter.com/6WScUHT3Rk