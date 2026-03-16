L'App che frega chi guarda porno online: ecco cosa rischi

Cosa provi quando ti masturbi? È solo una delle tante domande che un’app per disintossicarsi dal sesso rivolge ai suoi iscritti. La missione di Quittr, l’app nata per uscire dalla dipendenza dal porno online, è quella di aiutare le persone ad avere un rapporto equilibrato e sano con il sesso. Consapevoli di quanto il problema sia diffuso tra i giovani, due ragazzi della Gen Z poco più che ventenni — Alex Slater dal Regno Unito e l’americano Connor McLaren, conosciutisi online — nel 2024 hanno lanciato l’idea. Un’idea che si è presto trasformata in un grande successo. A farli diventare delle star del web è stato anche un post pubblicato dai due, in cui la coppia ha dichiarato che il loro sogno sarebbe comprare OnlyFans... solo per chiuderlo. Un milione di download, tanta pubblicità e poi, però, il patatrac. Ma facciamo un passo indietro. Come funziona?

«Con un programma di recupero strutturato - si legge nella descrizione - di 90 giorni basato sulla scienza, il monitoraggio dei progressi in tempo reale, una community stimolante e una suite completa di strumenti, tra cui meditazioni, sfide interattive e altro ancora, hai tutto ciò che ti serve per riprendere il controllo delle tue abitudini. Resetta il tuo cervello. Resetta la tua vita». Per circa 30 dollari, gli utenti possono affrontare piccole sfide e seguire motivazioni psicologiche e meccanismi di ricompensa. Insomma, un’app come tante che cerca di offrire ai clienti un supporto per riuscire a gestire al meglio i propri problemi. Del resto, ci sono app per ogni cosa: per rilassarsi, per fare sport, per mangiare meglio, per conoscere gente nuova... e non poteva mancare l’app per governare il proprio rapporto con il sesso.