Elon Musk, la rivelazione: "Umanità in pericolo, ecco perché"

Nuovo appello firmato Elon Musk. Il miliardario, assieme a una serie di esperti del settore tech, ha avanzato la richiesta di prendere una pausa nello sviluppo dei potenti sistemi di intelligenza artificiale (AI. L'obiettivo? Concedere il tempo necessario a elaborare regole per il suo controllo. La lettera aperta, firmata al momento da più di 1.000 persone (c'è anche il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak), è stata sollecitata dal rilascio di GPT-4 dalla società OpenAI di San Francisco. L'azienda afferma che il suo ultimo modello è molto più potente della versione precedente, utilizzata per alimentare ChatGPT.

"I sistemi di intelligenza artificiale - si legge - possono comportare gravi rischi per la società e l'umanità", di conseguenza "invitiamo tutti i laboratori di intelligenza artificiale a sospendere immediatamente, per almeno sei mesi, lo sviluppo di sistemi più potenti di GPT-4", l'ultimo modello di OpenAI, un'azienda sostenuta da Microsoft. Altrimenti, è il timore, "rischiamo di perdere il controllo della nostra civiltà. Tali decisioni non dovrebbero essere delegate a leader tech non eletti".

Occhi puntati soprattutto sulle ricadute economiche e occupazionali. Per questo i firmatari sollecitano gli sviluppatori a lavorare con autorità politiche ed enti regolatori. La missiva segue di due giorni una presa di posizione da parte dell'agenzia di polizia europea Europol, che ha espresso riserve legali ed etiche in merito a sistemi Ia avanzati come ChatGpt e il timore che possano essere utilizzati per crimini informatici e disinformazione. "Se tale pausa - concludono Musk & Co. - non può essere attuata rapidamente, i governi devono intervenire e indire una moratoria".